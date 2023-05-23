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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:27

В Вашингтоне грузовик врезался в ограждение недалеко от Белого дома

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В центре Вашингтона вечером в понедельник грузовик компании U-Haul врезался в ограждение неподалеку от Белого дома, сообщает местное отделение NBC.

ДТП произошло на севере площади Лафайетт незадолго до 22:00 по местному времени. Для расследования были оцеплены несколько кварталов поблизости. Представитель Секретной службы сообщил в микроблоге, что задержан водитель грузовика, пострадавших нет, обстоятельства случившегося расследуются. В расследовании участвуют представители экстренных служб округа и городской полиции.

Выясняется, был ли наезд намеренным. Также пока неизвестно, что находится в грузовике.

По требованию Секретной службы была проведена эвакуация из отеля Hay Adams неподалеку, сообщил Washington Post источник в гостинице.

Одновременно полиция проверяет обнаруженную и изъятую рядом с местом ДТП подозрительную посылку, пишет газета. По данным АР, мужчину, который нес посылку задержали после того, как он сделал замечания офицеру.

Вашингтон U-Haul Секретная служба Белый дом США
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