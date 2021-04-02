Полицейский погиб в результате инцидента у Капитолия в Вашингтоне

Совершивший наезд на полицейских также скончался

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Один из пострадавших сотрудников полиции скончался от полученных травм, после того как водитель врезался в сотрудников полиции у здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы полиции Вашингтона Роберт Конти, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что совершивший наезд также скончался после госпитализации. Мужчина получил ранения, когда стражи порядка открыли по нему огонь. Он был госпитализирован, его состояние оценивалось как критическое, и врачи не смогли спасти его жизнь.

В подразделении полиции, охраняющей Капитолий, сказали, что, "по-видимому, речь не идет о теракте". "Но пока мы не знаем мотивы нападавшего", - отметил Конти.

По последним данным, ранее в пятницу неизвестный за рулем автомобиля протаранил заградительное сооружение у здания вашингтонского Капитолия в районе северного пропускного пункта.

Сообщалось, что двое находившихся у заграждения полицейских получили травмы и были отправлены в больницу.

Отмечается, что после наезда мужчина вышел из машины, держа в руках нож. Тогда полицейские открыли по нему огонь.