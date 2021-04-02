Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:08Заразились
на 02.04В России 4 563 056+8 792В мире 129 607 543+711 622

Полицейский погиб в результате инцидента у Капитолия в Вашингтоне

Совершивший наезд на полицейских также скончался

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Один из пострадавших сотрудников полиции скончался от полученных травм, после того как водитель врезался в сотрудников полиции у здания Капитолия в Вашингтоне. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы полиции Вашингтона Роберт Конти, сообщают американские СМИ.

Отмечается, что совершивший наезд также скончался после госпитализации. Мужчина получил ранения, когда стражи порядка открыли по нему огонь. Он был госпитализирован, его состояние оценивалось как критическое, и врачи не смогли спасти его жизнь.

В подразделении полиции, охраняющей Капитолий, сказали, что, "по-видимому, речь не идет о теракте". "Но пока мы не знаем мотивы нападавшего", - отметил Конти.

По последним данным, ранее в пятницу неизвестный за рулем автомобиля протаранил заградительное сооружение у здания вашингтонского Капитолия в районе северного пропускного пункта.

Сообщалось, что двое находившихся у заграждения полицейских получили травмы и были отправлены в больницу.

Отмечается, что после наезда мужчина вышел из машины, держа в руках нож. Тогда полицейские открыли по нему огонь.

США

Новости по теме

Новости

Байден отменил санкции против сотрудников Международного уголовного суда

Шпионивший в пользу РФ итальянский военный сделал фото сотен документов

ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова

ФБР объявило в розыск россиянина Коршунова

Украина передумала запрещать импорт газетной бумаги из РФ

Байден заверил Зеленского в поддержке Украины перед лицом "агрессии России"

Байден заверил Зеленского в поддержке Украины перед лицом "агрессии России"

Байден проведет телефонный разговор с Зеленским 2 апреля

Инвесторы вывели миллиард фунтов из фондов акций британских компаний в феврале

Более 200 судов ждут в очереди на проход через Суэцкий канал

Более 200 судов ждут в очереди на проход через Суэцкий канал
Пандемия коронавируса

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Произведенная за рубежом вакцина "Спутник V" сможет поступать в РФ

Египет ждет выплаты более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала

Египет ждет выплаты более $1 млрд за блокировку Суэцкого канала
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');