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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:25

На Гуам надвигается мощный тайфун

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Жители и власти острова Гуам (неинкорпорированная территория США) готовятся встретить 24 мая тайфун "Мавар", который, как ожидают синоптики усилится до шторма категории 4 со скоростью до 225-241 километра в час, сообщает АР.

Метеорологи не исключают, что по острову придется "прямой удар" стихии или близко к этому, и что это будет худшее природное бедствие для региона за последние 20 лет.

Губернатор Гуама Лу Леон Герреро ввела чрезвычайное положение и в видеообращении на YouTube призвала всех жителей низменных районов перебираться выше над уровнем моря и устраиваться в хорошо укрепленных убежищах с запасами продуктов и воды. Она назвала тайфун реальной угрозой острову и предупредила о вероятном масштабном ущербе.

В последний раз Гуам значительно пострадал от удара тайфуна в декабре 2002 года.

На Гуаме проживает около 186 тысяч человек и расположены три американские военные базы.

Гуам США Лу Леон Герреро Мавар
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