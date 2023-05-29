Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Филиппины готовятся встретить тайфун "Мавар"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Власти Филиппин закрыли школы и офисы, запретили судам выходить в море и начали эвакуацию более чем 4800 человек в двух провинциях во временные укрытия в связи с приближением тайфуна "Мавар", сообщает АР.

Сейчас скорость ветра при тайфуне оценивается в 155 километров в час и до 190 километров в час при порывах, однако ожидается, что к Филиппинам он приблизится уже несколько ослабленным и страна избежит прямого удара стихии. Тем не менее, в провинции Батанес из-за тайфуна 30-31 мая ожидаются опасные приливы, наводнения и оползни. Чиновники также предупреждают, что "Мавар" может внезапно изменить направление и расслабляться нельзя даже в спокойную и солнечную погоду.

Военные, полиция, пожарные и волонтеры находятся в состоянии готовности на севере страны, чтобы в любой момент начать спасательные операции. Также власти подготовили миллион продуктовых наборов.

На прошлой неделе "Мавар" прошел через американскую территорию Гуам и оказался для нее самым разрушительным стихийным бедствием за 20 лет. На Гуаме тайфун переворачивал автомобили, срывал крыши с домов и вызвал отключения электричества.

Гуам Филиппины Батанес Мавар
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

Глава МИД Финляндии предупредил об угрозе распада ОБСЕ

Нефть Brent подорожала до $77,5 за баррель благодаря сделке по госдолгу США

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 мая

ЦАР выразила заинтересованность в размещении на своей территории российской военной базы

Байден заявил об окончательном соглашении по госдолгу со спикером палаты представителей

Байден заявил об окончательном соглашении по госдолгу со спикером палаты представителей

Избирком Турции подтвердил победу Эрдогана на президентских выборах

Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции

Эрдоган объявил себя победителем на выборах в Турции

Эрдоган лидирует с 53% голосов после подсчета более 80% бюллетеней

Эрдоган набрал 57% голосов по итогам обработки более 40% бюллетеней

Эрдоган набрал 57% голосов по итогам обработки более 40% бюллетеней

Выборы президента Турции завершились

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });