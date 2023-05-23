Мировой выпуск стали в апреле упал на 2,4% до 161 млн т

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в апреле 2023 года сократилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 161,4 млн тонн, сообщила организация.

В январе-апреле выпуск металла практически не изменился, сократившись на 0,3% до 622,7 млн тонн.

Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 1,9% в годовом выражении – до 6,4 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

апрель 2023г. Динамика к апрелю 2022г. Январь-апрель 2023г. Динамика к январю-апрелю 2022г. Всего (63 страны) 161,4 -2,4 % 622,7 -0,3 % Страны ЕС (27), всего 11,1 -11,7 % 44,4 -10,2 % Россия, страны СНГ, Украина 7,5 5,9 % 28,9 -7,9 % Россия 6,4* 1,9 % 25,1 -0,6 % Китай 92,6 -1,5 % 354,4 4,1 % Индия 10,7 3,2 % 43,9 3,0 % Япония 7,2 -3,1 % 28,9 -5,3 % США 6,6 -5,3 % 26,1 -4,1 % Южная Корея 5,7 3,0 % 22,4 -0,4 % Германия 3,2 -3,8 % 12,4 -5,9 % Турция 2,7 -20,6 % 10,1 -21,3 % Бразилия 2,8 -5,9 % 10,6 -8,8 % Иран 3,1 5,9 % 9,7 0,1 %

* - Предварительные данные