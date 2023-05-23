Мировой выпуск стали в апреле упал на 2,4% до 161 млн т
Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Производство стали в 63 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в апреле 2023 года сократилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до 161,4 млн тонн, сообщила организация.
В январе-апреле выпуск металла практически не изменился, сократившись на 0,3% до 622,7 млн тонн.
Россия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила выпуск стали на 1,9% в годовом выражении – до 6,4 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|апрель 2023г.
|Динамика к апрелю 2022г.
|Январь-апрель 2023г.
|Динамика к январю-апрелю 2022г.
|Всего (63 страны)
|161,4
|-2,4 %
|622,7
|-0,3 %
|Страны ЕС (27), всего
|11,1
|-11,7 %
|44,4
|-10,2 %
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,5
|5,9 %
|28,9
|-7,9 %
|Россия
|6,4*
|1,9 %
|25,1
|-0,6 %
|Китай
|92,6
|-1,5 %
|354,4
|4,1 %
|Индия
|10,7
|3,2 %
|43,9
|3,0 %
|Япония
|7,2
|-3,1 %
|28,9
|-5,3 %
|США
|6,6
|-5,3 %
|26,1
|-4,1 %
|Южная Корея
|5,7
|3,0 %
|22,4
|-0,4 %
|Германия
|3,2
|-3,8 %
|12,4
|-5,9 %
|Турция
|2,7
|-20,6 %
|10,1
|-21,3 %
|Бразилия
|2,8
|-5,9 %
|10,6
|-8,8 %
|Иран
|3,1
|5,9 %
|9,7
|0,1 %
* - Предварительные данные