Еврокомиссия одобрила программу госпомощи сельхозпроизводителям Польши на 1 млрд евро

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила об одобрении польской программы поддержки сельхозпроизводителей за счет госбюджета на 1 млрд евро в контексте событий на Украине.

"Этот режим был одобрен в соответствии с временными правилами государственной помощи в кризисных и переходных ситуациях, принятыми (Европейской) комиссией 9 марта 2023 года для поддержки в имеющих ключевое значение секторах мер по ускорению перехода к "зеленой" экономике и снижению зависимости от топлива", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном во вторник в Брюсселе.

Временные рамочные правила призваны позволить государствам-членам поддерживать экономику в контексте "нынешнего геополитического кризиса".

Еврокомиссия сочла, что польская программа соответствует временным правилам для кризисных ситуаций. Помощь не будет превышать 250 тыс. евро на одного бенефициара и будет предоставлена не позднее 31 декабря 2023 года.