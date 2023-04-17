Польша ждет гарантий, что украинская агропродукция будет идти через страну транзитом

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Польша хочет получить гарантии того, что украинская сельхозпродукция будет следовать через страну транзитом, а для этого нужны правовые изменения, заявил через пресс-службу министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус.

"Сегодня также была встреча украинской стороны с польской. Мы не против транзита (украинской агропродукции - ИФ), но нам нужна 100%-я гарантия, что продукты, которые дестабилизируют наш рынок, не останутся в Польше", - сказал он.

"Мы хотим послать четкий сигнал ЕС о том, что нам нужны правовые изменения. Необходимо ввести правила, которые будут гарантировать нам, что (украинские агропромышленные - ИФ) товары, поступающие в нашу страну, пройдут транзитом", - сказал министр.

Телус также отметил, что вопрос о субсидиях польским фермерам - это инструмент, который позволит им продавать зерно и, таким образом, освобождать свои склады и готовить их к уборке урожая. По его словам, информация о якобы угрозе отзыва ЕС субсидии для польских фермеров не соответствует действительности.

"Есть заявление пресс-секретаря Еврокомиссии, что речь идет не о наказании, а о регулировании транзита сельхозпродукции с Украины", - сказал Телус.

Сразу три страны Евросоюза - Венгрия, Польша и Словакия - решили ввести запрет на ввоз украинского зерна в целях защиты своих фермеров. Их примеру может последовать и Болгария. В Еврокомиссии считают решения Будапешта, Варшавы и Братиславы, принятые ими в одностороннем порядке, неприемлемыми.

Причем Польша запретила ввоз не только зерна, но и вообще какой-либо сельскохозяйственной продукции из Украины на период до 30 июня 2023 года.

Как заявила 17 апреляофициальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Мириам Гарсия Феррер, юридическую сторону решений Польши и Венгрии приостановить импорт сельхозпродукции с Украины изучат на уровне Евросоюза.

По ее словам, в Брюсселе осознают, какие последствия имеет для сельхозпроизводителей сопредельных с Украиной стран беспошлинный импорт огромных объемов зерна. Поэтому наиболее затронутым государствам ЕС - Болгарии, Польше и Румынии - была оказана помощь в виде первого пакета из союзного фонда сельхозрезерва в 56 млн евро. При этом в ЕК понимают проблемы и других стран Восточной Европы, где оседает украинское зерно, это обсуждается в Совете ЕС.

"В связи с этим мы заявили о втором пакете мер, над которым уже работаем. Мы продолжим поддерживать эти страны, которые пострадали от украинского импорта", - добавила Феррер, отметив, что о деталях этого пакета говорить пока рано.