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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Президент Греции передаст мандат на формирование правительства левоцентристам

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент Греции Катерина Сакелларопулу планирует 23 мая принять лидера левоцентристской партии ПАСОК Никоса Андрулакиса и вручить ему мандат на формирование правительства, пишет "Катимерини".

В соответствии с Конституцией страны президент должен предложить сформировать правительство партии, получившей третье место на парламентских выборах после того, как представители первых двух - "Новой демократии" и СИРИЗЫ отказались от формирования кабинетов.

Ранее лидер партии СИРИЗА Алексис Ципрас отказался формировать правительство "ввиду отсутствия возможностей", а премьер-министр Кириакос Мицотакис вернул мандат на формирование кабинета в расчете на новые выборы в конце июня.

Греция Никос Андрулакис Катерина Сакелларопулу ПАСОК
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