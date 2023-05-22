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Премьер Греции Мицотакис отказался формировать правительство в расчете на новые выборы

Премьер Греции Мицотакис отказался формировать правительство в расчете на новые выборы
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Фото: Panayotis Tzamaros/NurPhoto via Getty Images

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отказывается сформировать коалиционное правительство, поскольку сейчас не видит для этого условий, пишет "Катимерини". Он уведомил об этом лидеров основных партий.

До этого он сообщил президенту Катерине Сакелларопулу, что вернет выданный ему ранее 22 мая мандат на формирование правительства.

Отказавшись от формирования коалиции, Мицотакис надеется ускорить процесс по организации новых выборов, чтобы провести их 25 июня. Он выразил надежду на то, что на новых выборах его партия "Новая демократия" сможет заручиться "значительным большинством" голосов.

После возвращения мандата его передадут партии СИРИЗА бывшего премьер-министра Алексиса Ципраса, занявшей второе место. Если и он не сможет сформировать коалицию, это поручат партии ПАСОК, занявшей третье место на выборах. В случае если ни одной из партий не удастся сформировать коалицию, Сакелларопулу назначит временное правительство, и через месяц в стране проведут новое голосование.

Парламентские выборы в Греции прошли 21 мая. Партия премьера лидировала по количеству голосов, но не набрала достаточного количества для самостоятельного формирования правительства. По результатам обработки 99,7% бюллетеней партия Мицотакиса получила 40,79% голосов, СИРИЗА - 20,07%, а ПАСОК - 11,46%. Явка на выборах составила 61%. Таким образом, для получения большинства в 300-местном парламенте премьеру нужно было найти партнеров по коалиции.

Выборы проводили в соответствии с новым законом о пропорциональном представительстве, из-за которого любой партии сложно получить достаточно мест в парламенте для самостоятельного формирования правительства. Однако при проведении повторных выборов в стране вернутся к предыдущей системе, которая дает ведущей партии бонус - до 50 мест в парламенте.

Греция СИРИЗА ПАСОК Новая демократия Кириакос Мицотакис
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