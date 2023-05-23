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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Японский астронавт Фурукава назначен в экипаж миссии Crew-7 к МКС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - NASA сообщило о назначении астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Сатоси Фурукавы в состав миссии американского пилотируемого корабля Crew Dragon-7 компании SpaceX к Международной космической станции (МКС).

"Астронавт JAXA Сатоси Фурукава был выбран в качестве специалиста миссии NASA и SpaceX Crew-7 - седьмой регулярной миссии управления к Международной космической станции", - говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

Помимо Фурукавы в состав миссии назначены астронавт NASA Жасмин Могхбели (командир корабля) и астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен (пилот). Также в марте этого года российская госкорпорация "Роскосмос" сообщила, что в состав экипажа войдёт россиянин Константин Борисов.

Этот полёт станет вторым в карьере японского астронавта – в 2011 он провел 165 дней на МКС, на которую прибыл на российском пилотируемом корабле "Союз ТМА-02М".

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX в рамках миссии Crew-7 к станции планируется осуществить с помощью ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса 39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде в середине августа.

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