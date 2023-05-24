Космический грузовик "Прогресс МС-23" отправится к МКС в среду

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-23", как ожидается, отправится к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур в среду.

Как сообщали в "Роскосмосе", старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23" запланирован на 24 мая с площадки 31 космодрома Байконур в 15:56 мск.

Полет корабля пройдет по сверхбыстрой двухвитковой схеме сближения и займет примерно 3 часа 25 минут. Пристыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС состоится в 19:21 мск. По данным госкорпорации, грузовик пробудет на орбите около шести месяцев.

"Прогресс МС-23" доставит на МКС 2491 кг грузов, в том числе 499 кг топлива для дозаправки станции, 630 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также 1322 кг ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.

Также на грузовике отправляют универсальное рабочее место УРМ-Д для установки на внешней поверхности служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС во время выхода в открытый космос.

В настоящее время на МКС находятся 11 человек: экипаж 69-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и Андрея Федяева, астронавтов NASA Франциско Рубио, Стивена Боуэна и Вуди Хобурга и астронавта ОАЭ Султана аль-Нейади. Также на станцию 22 мая на корабле Crew Dragon прибыли четыре коммерческих туриста, которые восемь дней будут работать вместе с постоянным экипажем.