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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

В Таллине загорелось хранилище опасных отходов

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В столице Эстонии на улице Суур-Сыямяэ рядом с аэропортом во вторник вспыхнул пожар на станции утилизации отходов.

Сообщение о пожаре поступило в 17.49, сообщил спасательный департамент. Из-за интенсивности пожара также загорелись несколько соседних зданий. Людей эвакуируют.

Пострадавших на данный момент нет, передает эстонское телевидение.

Спасатели предупреждают, что от пожара распространяется токсичный дым, поэтому все люди, живущие в радиусе трех километров, особенно жители районов Суур-Сыямяэ и Ласнамяэ, должны держать двери и окна закрытыми и избегать передвижения на открытом воздухе. Сообщение EE-ALARM с кодами поведения разослано людям, находящимся в опасной зоне.

Представитель спасательного департамента Эркки Пылд рассказал новостной передаче эстонского телевидения "Актуальная камера", что горят упаковочный центр и центр опасных отходов.

"Есть горючие опасные вещества, на месте происшествия также было довольно много взрывов, и распространение огня происходит быстро", отметил Пылд. По его словам, горят мазут, масло и аккумуляторы.

Пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргит Холтс сообщила порталу телерадиовещания ERR, что столб дыма пока не повлиял на воздушное движение, направление ветра в настоящее время благоприятно для аэропорта. Однако спасательная команда на территории аэропорта находится в полной готовности.

Столб дыма можно увидеть и из центра Таллинна, и даже из противоположного от пожара района столицы.

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