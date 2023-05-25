В Таллине за три дня потушили горевшее хранилище опасных отходов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В столице Эстонии ликвидирован начавшийся 23 мая пожар в Центре по переработке опасных отходов.

"Пожар был окончательно потушен в 14:43 (время совпадает с московским - ИФ) в четверг", сообщила пресс-служба Спасательного департамента.

В тушении пожара участвовали 40 единиц спецтехники и спасательные команды со всей Эстонии.

Сообщение о пожаре поступило вечером в минувший вторник. Из-за него загорелись также несколько соседних зданий. Была проведена эвакуация людей. Пострадавших на данный момент нет.

По данным спасателей, горели упаковочный центр и центр опасных отходов, находившиеся там мазут, масло и аккумуляторы. На месте происшествия были слышны взрывы.

Дым от пожара, разгоревшегося неподалеку от международного аэропорта на улице Суур-Сыямяэ на окраине города, был виден даже в противоположных концах Таллина. Жителям района Ласнамяэ было разослано тревожное сообщение EE ALARM с просьбой держать окна и двери закрытыми, отключать принудительную вентиляцию и избегать пребывания на открытом воздухе.