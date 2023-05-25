Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:50

В Таллине за три дня потушили горевшее хранилище опасных отходов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В столице Эстонии ликвидирован начавшийся 23 мая пожар в Центре по переработке опасных отходов.

"Пожар был окончательно потушен в 14:43 (время совпадает с московским - ИФ) в четверг", сообщила пресс-служба Спасательного департамента.

В тушении пожара участвовали 40 единиц спецтехники и спасательные команды со всей Эстонии.

Сообщение о пожаре поступило вечером в минувший вторник. Из-за него загорелись также несколько соседних зданий. Была проведена эвакуация людей. Пострадавших на данный момент нет.

По данным спасателей, горели упаковочный центр и центр опасных отходов, находившиеся там мазут, масло и аккумуляторы. На месте происшествия были слышны взрывы.

Дым от пожара, разгоревшегося неподалеку от международного аэропорта на улице Суур-Сыямяэ на окраине города, был виден даже в противоположных концах Таллина. Жителям района Ласнамяэ было разослано тревожное сообщение EE ALARM с просьбой держать окна и двери закрытыми, отключать принудительную вентиляцию и избегать пребывания на открытом воздухе.

Таллин Эстония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией

Georgian Airways с 15 июня запустит транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси в Европу

Еврокомиссия оценила объем замороженных активов ЦБ РФ в ЕС более чем в 200 млрд евро

Правящая в Молдавии партия предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая

Правящая в Молдавии партия предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая

Маск предложил всем кандидатам в президенты США использовать Twitter

Маск предложил всем кандидатам в президенты США использовать Twitter

Что случилось этой ночью: четверг, 25 мая

Первый этап обучения украинских летчиков пилотированию F-16 пройдет в Британии

Первый этап обучения украинских летчиков пилотированию F-16 пройдет в Британии

Южная Корея рассмотрит поставку военной помощи Украине, изучив ситуацию "на местах"

Десантис подтвердил участие в выборах президента США

Десантис подтвердил участие в выборах президента США

США считают, что за инцидентом с дронами над Кремлем может стоять Украина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });