Белоруссия завершает переговоры с Россией о безразрешительной системе автоперевозок

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Белоруссия завершает переговоры с Россией о переходе на безразрешительную систему на проезд грузовых автоперевозчиков, ведет аналогичные переговоры с рядом других государств, заявил в парламенте первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков. Об этом сообщает "БелТА".

"Правительством продолжается работа с иностранными государствами по установлению безразрешительной системы - с Арменией, Сирией, Таджикистаном и Узбекистаном. Также в активной проработке эта проблема с Россией. Мы выходим на завершающую стадию договоренностей с РФ по безразрешительной системе и по каботажным перевозкам - перевозкам внутри России нашим автотранспортом", - сказал Снопков.

Вице-премьер также подчеркнул кратный рост количества российских портов, на которые переориентированы экспортные поставки белорусской продукции.

"Правительством оперативно проведена работа по переориентации с прибалтийских и украинских портов на порты РФ. При 4-5 использовавшихся ранее портах для перевалки белорусских экспортных грузов мы используем около 20 портов", - сказал он.

По его словам, кратно увеличиваются поставки белорусской продукции ускоренными контейнерными поездами в направлении Китая.

"Экспортные перевозки контейнеров с продукцией белорусских предприятий в Китай за 2022 год увеличились в пять раз к 2021 года, за первый квартал этого года - более чем в три раза", - сообщил Снопков.

Он также напомнил, что после введения Евросоюзом запрета для белорусских компаний на автомобильные перевозки грузов в пределах ЕС правительством применены симметричные меры - запрещено движение европейского автотранспорта по территории Белоруссии. "Но для продолжения работы автоперевозчиков созданы 18 специально установленных мест для совершения перегрузки и перецепки транспортных средств. Если в первые дни перегружалось от 100 до 200 автомобилей, то сейчас в среднем за сутки - до 1,6 тысячи.", - сообщил вице-премьер.

Комментируя положение дел в авиаотрасли, Снопков отметил, что за 2022 год пассажирские авиаперевозки в Турцию, Грузию и Россию выросли в 2 раза, в Азербайджан - почти в 3 раза. "За 3 месяца 2023 года продолжился рост экспорта авиауслуг в Россию, Грузию, Турцию, ОАЭ", - сказал он.

По его словам, в настоящее время весь парк судов авиакомпании "Белавиа" загружен. "В условиях запрета стран Евросоюза использовать их воздушное пространство белорусская авиация летает по измененным маршрутам. Мы все это ощутили. Весь парк судов на данный момент загружен. Авиакомпания "Белавиа" выполняет рейсы в 19 аэропортов девяти государств", - добавил Снопков.