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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

В Москве ждут утроения перевалки белорусских экспортных грузов через Россию в 2023 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Перевалка белорусских экспортных грузов через территорию России по итогам 2023 года вырастет в три раза, заявил журналистам министр транспорта России Виталий Савельев. Его цитирует "БелТА".

"За два с небольшим года мы прошли большой путь (по развитию белорусско-российского сотрудничества в сфере транспорта - ИФ) и, на мой взгляд, добились значительных успехов - это касается и перевозок нефтепродуктов", - сказал он после подписания белорусско-российского соглашения о международных автомобильных перевозках.

"К примеру, в этом году мы перевыполним план, этот план в три раза больше, чем план прошлого года. То же самое касается и иных грузов, где также будет план в три раза больше, чем он был в прошлом году", - добавил он.

Министр также отметил, что помимо сотрудничества в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок Белоруссия и Россия развивают авиационное сообщение.

"У нас практически безразрешительная система полетов. И я думаю, что эти шаги в сторону глубокой интеграции двух государств происходят на нашем уровне, и мы будем дальше стремиться сделать движения, которые позволят более глубоко интегрировать наш транспортный бизнес", - сказал он.

Белоруссия Виталий Савельев Минтранс
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