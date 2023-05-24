Глава Минобороны Британии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава британского Минобороны Бен Уоллес в среду прибыл с необъявленным визитом в Киев и провел переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым на тему поставок западных вооружений Украине, сообщает The Daily Mail.

По данным издания, в частности, речь шла о передаче Украине британских ракет дальнего радиуса действия. Также министры говорили о намерениях Украины вступить в НАТО.

15 мая премьер Британии Риши Сунак обещал поставки Украине сотен ракет и БПЛА дальнего радиуса действия. До этого Уоллес подтверждал появившуюся информацию, что Лондон направляет Украине малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.