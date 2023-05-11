В Лондоне подтвердили поставки Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Глава Минобороны Британии Бен Уоллес в четверг подтвердил ранее появившуюся информацию, что Лондон направляет Украине малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

"Я принял решение снабдить Украину оружием большего радиуса действия (...) Я могу подтвердить, что Великобритания передает Украине ракеты Storm Shadow. Это ракеты дальнего действия", - сказал он, выступая в Палате общин.

Министр добавил, что Storm Shadow дополняет уже переданное Киеву дальнобойное оружие вроде реактивных систем залпового огня HIMARS и противокорабельных ракет Harpoon.

В четверг CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц западных стран сообщал, что Британия предоставила Украине ракеты Storm Shadow. По словам одного из источников, украинская сторона заверяла Лондон в том, что не будет применять Storm Shadow для ударов по территории России.

Дальность действия Storm Shadow - около 250 км, ненамного меньше, чем у американских тактических баллистических ракет ATACMS, которые США ранее отказывались поставлять Украине. CNN напоминает, что радиус применения американского оружия, пока что переданного Киеву, не превышает 78,8 км.

Ранее в одном из просочившихся в сеть секретных документов американской разведки утверждалось, что Лондон намеревался отправить Киеву неуказанное количество ракет Storm Shadow вместе с британским персоналом для помощи в наведении на цель. The Washington Post отмечало, что эти крылатые ракеты можно установить на украинские самолеты советского производства.