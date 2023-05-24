ОАЭ и РФ продолжат тесное сотрудничество в области чистой энергетики

ОАЭ заинтересованы в разработке совместных с Россией программ в сфере "зеленой энергетики", заявляет посол ОАЭ в РФ доктор Мохаммад Ахмед Аль-Джабер.

Мохаммад Ахмад Аль-Джабер Фото: пресс-служба

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Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Как страна, которая примет у себя Конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) СОР28, мы стремимся улучшить и в оперативном порядке ускорить работу в области климатической повестки, чтобы мировое сообщество могло претворить в жизнь взятые на себя обязательства. У нас также есть амбициозные планы в рамках нашей энергетической стратегии. Объединенные Арабские Эмираты стремятся увеличить долю проектов в области экологически чистой энергетики и всячески поощряют развитие источников солнечной и ветровой энергии.

ОАЭ уже давно поднимают вопрос изменения климата. У Правительства есть несколько национальных стратегий, определяющих цели энергетической трансформации и потребления, включая стратегическую инициативу ОАЭ "Чистый ноль 2050", Экологическую повестку ОАЭ (2015-2030) и Национальный план ОАЭ по изменению климата (2017-2050). Усилия нашей страны в этом направлении включают в себя увеличение опоры на экологически чистую энергию, повышение энергоэффективности, расширение возможностей по улавливанию, использованию и хранению углерода (CCUS), сохранение экосистем голубого углерода, поддержку экологически чистого производства, использование альтернативных видов топлива, предложение экологически чистых рабочих мест новым выпускникам, продвижение устойчивого развития сельского хозяйства и внедрение не вредящих экологии методов обращения с отходами.

Хотя ОАЭ обладают седьмыми по величине доказанными запасами нефти в мире и седьмыми по величине запасами природного газа, страна предприняла меры по достижению энергетического баланса и диверсификации экономики. ОАЭ инвестировали $50 млрд в возобновляемые источники энергии более чем в 40 странах и обязались инвестировать более $50 млрд в проекты экологически чистой энергетики внутри страны и за рубежом в течение следующего десятилетия. В 2022 году государственная Национальная нефтяная компания Абу-Даби Taqa и холдинговая компания Mubadala вступили в партнерство, чтобы стать акционерами компании по возобновляемым источникам энергии Masdar и продвигать усилия по созданию ведущего мирового портфеля в области чистой энергетики. Это стратегическое партнерство начнется с более чем 20 ГВт тока и эксклюзивных мощностей по использованию возобновляемых источников энергии. Это сразу же позиционирует Masdar как одну из крупнейших компаний в области экологически чистой энергетики в мире, стремящуюся к росту до более чем 100 ГВт к 2030 году. Сегодня экспорт нефти и газа составляет лишь около 30% экономической активности ОАЭ.

В то же время ОАЭ работают над снижением углеродного воздействия углеводородного топлива. Будучи первой страной в регионе, внедрившей технологию улавливания углерода в промышленных масштабах, ОАЭ предпочитают прагматичный подход, поскольку даже при самом быстром развитии сценария перехода к энергетике, мир все равно будет нуждаться в нефти и газе в ближайшем будущем. Таким образом, жизненно важно, чтобы нефть и газ были как можно более низкоуглеродистыми, и в силу геологии и природных особенностей углеводороды ОАЭ являются одними из наименее углеродоемких в мире.

Более того, ОАЭ стали пионерами в области возобновляемых источников энергии в самом сердце углеводородной промышленности. Благодаря более чем 15-летним исследованиям и разработкам в области политики и НИОКР, солнечная энергия теперь доступна по цене 1,35 цента за киловатт-час. В ОАЭ расположены три крупнейшие в мире солнечные электростанции, и быстрыми темпами возводятся новые.

Что касается ядерной энергетики, развитие сектора мирной ядерной энергетики является ключевым компонентом стратегии "Чистый ноль", отражающей приверженность ОАЭ поддержанию энергетического баланса и снижению топливной зависимости. ОАЭ - первая страна на Ближнем Востоке, использующая атомную энергетику с нулевым выбросом углерода, которая, наряду с возобновляемыми источниками энергии, обеспечит ОАЭ по меньшей мере 14 ГВт чистой электроэнергии к 2030 году.

Сегодня более чем когда-либо ОАЭ переходят к более устойчивым методам использования энергии посредством многочисленных инициатив частного и государственного секторов. Очевидно, что ОАЭ приложили значительные усилия для продвижения устойчивого развития в рамках "Концепции ОАЭ 2021", "Генерального плана развития Дубая 2040", в соответствии с "Зеленой повесткой ОАЭ 2015-2030", Парижским соглашением и Целями устойчивого развития ООН (ЦУР). Частный и государственный секторы полностью соответствуют этим требованиям и идут в ногу со временем в реализации этих концепций.

ОАЭ тесно сотрудничают со своими партнерами, включая Россию, в области экологически чистой энергетики на международной арене. Наши действия направлены на создание стабильности на мировых энергетических рынках. Мы уделяем приоритетное внимание сокращению выбросов в атмосферу. Сотрудничество в этой области ускорит продвижение широкого использования возобновляемых источников энергии. Вместе с Российской Федерацией мы должны работать над разработкой программ в области внедрения возобновляемых источников энергии, повышения эффективности сельского хозяйства, развития углеродного рынка, зеленой и водородной энергетики на благо всего человечества".