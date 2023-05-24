Xiaomi зафиксировала чистую прибыль в I квартале вопреки 19%-у снижению выручки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. зафиксировал чистую прибыль в первом квартале 2023 года против убытка годом ранее, благодаря росту стоимости его инвестиций, а также сокращению расходов.

Выручка компании снизилась на 19%, в частности, из-за сокращения продаж смартфонов.

Как говорится в пресс-релизе Xiaomi, чистая прибыль в январе-марте составила 4,2 млрд юаней ($595,2 млн) по сравнению с чистым убытком в 530,55 млн юаней за аналогичный период прошлого года. Компания зафиксировала доход в размере 3,45 млрд юаней в результате пересмотра стоимости инвестиций против убытка в 3,55 млрд юаней годом ранее.

Квартальная выручка Xiaomi уменьшилась до 59,48 млрд юаней с 73,35 млрд юаней.

Выручка в сегменте смартфонов сократилась на 24%, до 35 млрд юаней. Продажи смартфонов компании снизились на 21%, до 30,4 млн единиц, что является минимумом для первого квартала с 2014 года, отмечается в пресс-релизе.

По данным Canalys, Xiaomi сохранила третье место в мире среди крупнейших мировых производителей смартфонов с долей рынка в 11,3%.

Выручка компании в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники в первом квартале уменьшилась на 13,6%, до 19,5 млрд юаней, доход в сфере интернет-услуг опустился на 1,2%, до 7,1 млрд юаней.

Расходы Xiaomi в целом в минувшем квартале уменьшились на 6,4%, до 9,4 млрд юаней. При этом расходы на исследования и разработки (R&D) выросли на 18%, до 4,1 млрд юаней, и компания рассчитывает, что они превысят 20 млрд юаней в этом году.

Акции Xiaomi подешевели на 3,4% по итогам торгов в среду. С начала текущего года их стоимость снизилась на 5%.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.