Xiaomi увеличила чистую прибыль во II квартале почти в 2,7 раза

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Xiaomi нарастил чистую прибыль во втором квартале почти в 2,7 раза, несмотря на снижение выручки.

Как говорится в сообщении Xiaomi, чистая прибыль в апреле-июне составила 3,67 млрд юаней ($503,4 млн) по сравнению с 1,37 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Аналитики, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем ожидали 3,21 млрд юаней.

Квартальная выручка Xiaomi уменьшилась на 4%, до 67,35 млрд юаней с 70,17 млрд юаней.

Выручка в сегменте смартфонов сократилась на 13,4%, до 36,6 млрд юаней. Продажи смартфонов снизились на 15,8%, до 32,9 млн единиц.

Выручка компании в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники, куда также входят планшеты, во втором квартале увеличилась на 12,3% - до 22,25 млрд юаней. Доход в сфере интернет-услуг, включая рекламу, повысился на 6,8% - до 7,44 млрд юаней.

Расходы Xiaomi в целом в минувшем квартале уменьшились на 2,3%, до 10,2 млрд юаней. При этом расходы на исследования и разработки (R&D) выросли на 21%, до 3,8 млрд юаней, и компания рассчитывает, что они превысят 100 млрд юаней в 2022-2026 годах.

Акции Xiaomi подорожали на 1,5% по итогам торгов во вторник. За последние три месяца их стоимость повысилась на 17,9%, тогда как фондовый индекс Hang Seng потерял 0,6%.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.