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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

Минск усомнился в создании к 2025 г. единого энергорынка в ЕАЭС из-за разногласий по газу

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Урегулирование вопросов газовой интеграции в рамках Евразийского экономического союза затянулось, и это ставит под сомнение создание общего рынка электроэнергетики в срок, сказал вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко, выступая на сессии II Евразийского экономического форума "Приоритеты ЕАЭС 2030+".

"У нас в повестке дня остается ряд принципиальных проблем, от решения которых зависит дальнейшее стратегическое развитие энергетического блока нашего союза. В частности, оттягивание уже который год урегулирования вопросов газовой интеграции ставит под сомнение формирование общего электроэнергетического рынка, который мы должны создать к 2025 году", - сказал он.

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