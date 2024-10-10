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Минск продолжает переговоры с Москвой о ценах на газ после 2025 года

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия продолжают переговоры о механизме общего рынка газа и условиях поставок российского газа в республику после 2025 года, сообщил вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич, выступая на пленарной сессии Петербургского международного газового форума.

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"С учетом дальнейших планов по углублению белорусско-российской интеграции, переговорный процесс также продолжается, как по выстраиванию самой модели объединенного рынка газа, так и по ценовым условиям поставки газа в Беларусь на следующие периоды, и основная задача - это сближение, выравнивание условий для субъектов хозяйствования двух стран", - сказал Каранкевич.

По его словам, "это действительно сложные вопросы, но у каждой стороны есть понимание, заинтересованность в поиске взаимоприемлемых условий, мы движемся в этом направлении".

Вице-премьер также считает, что "работа на объединенном рынке газа Союзного государства будет синхронизирована в дальнейшем и с работой общего рынка газа Евразийского экономического союза". Основными условиями общего рынка газа в ЕАЭС предполагается, что "торговля будет осуществляться как посредством заключения прямых договоров на поставку газа, так и в рамках проведения биржевых торгов, а также (предусматривается - ИФ) обеспечение недискриминационного и прозрачного доступа к газотранспортным системам стран ЕАЭС на основе единых правил", - сказал вице-премьер.

Он напомнил, что с учетом договоренностей на уровне глав государств (Белоруссии и России - ИФ) определены ценовые условия поставки российского газа в Белоруссию на период 2023-2025 годов, и назвал "Газпром" надежным поставщиком.

Виктор Каранкевич Газпром ЕАЭС Белоруссия Союзное государство
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