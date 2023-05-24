Запасы нефти в США снизились на 12,5 млн баррелей за неделю

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 12,46 млн баррелей – до 455,17 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 2,05 млн баррелей и составили 216,28 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 561 тыс. баррелей, до 105,67 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 2 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,6 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей.