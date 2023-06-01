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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Запасы нефти в США выросли за неделю на 4,49 млн баррелей

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,49 млн баррелей - до 459,66 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина снизились на 207 тысяч баррелей и составили 216,07 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 985 тысяч баррелей, до 106,66 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,5 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,1 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей.

Минэнерго США
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