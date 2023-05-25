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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Южная Корея рассмотрит поставку военной помощи Украине, изучив ситуацию "на местах"

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Вопрос предоставления Сеулом военной помощи Украине будет рассмотрен после изучения ситуации "на местах", заявил советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Чо Тхэ Ен.

"До сих пор мы оказывали гуманитарную и финансовую помощь Украине. (...) Мы планируем рассмотреть это (возможность предоставления военной помощи - ИФ) после мониторинга ситуации на местах и в свете других ситуаций", - цитирует заявление Чо Тхэ Ена "Ренхап".

При этом, как отмечает агентство, советник по нацбезопасности дал понять, что на данный момент нет планов отправлять боеприпасы на Украину ни напрямую, ни через Польшу.

Президент Юн Сок Ель впервые встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в это воскресенье на полях саммита G7 в Хиросиме (Япония) и пообещал дополнительную помощь, включая оборудование для разминирования и машины скорой помощи.

Южная Корея Украина
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