Nvidia спрогнозировала рекордную выручку во II финквартале благодаря росту сферы ИИ

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. увеличил чистую прибыль в первом финансовом квартале на 26%, несмотря на 13%-е снижение выручки.

Компания прогнозирует рекордную выручку во втором финквартале благодаря росту спроса на выпускаемые ею чипы для дата-центров в условиях быстрого развития сферы искусственного интеллекта (ИИ).

Как говорится в пресс-релизе Nvidia, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 30 апреля, составила $2,04 млрд по сравнению с $1,62 млрд за аналогичный период предыдущего фингода. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,82 с $0,64.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,09 на акцию, превысив консенсус-прогноз рынка на уровне $0,92 на акцию.

Квартальная выручка компании уменьшилась до $7,19 млрд с рекордного показателя в $8,29 млрд, зафиксированного годом ранее, в связи со снижением спроса на чипы Nvidia в игровом сегменте. Показатель, однако, оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего $6,53 млрд.

Выручка Nvidia в игровом сегменте уменьшилась на 38%, до $2,24 млрд (прогноз - $1,97 млрд), в сегменте дата-центров - выросла на 14%, достигнув рекордных $4,28 млрд ($3,9 млрд).

"Повышение выручки обусловлено высоким спросом на чипы со стороны крупных интернет-компаний и "облачных" провайдеров", - говорится в пресс-релизе Nvidia.

Согласно прогнозу компании, во втором финквартале ее выручка составит $11 млрд плюс/минус 2%. Опрошенные FactSet эксперты в среднем ожидают выручку Nvidia в текущем квартале на уровне $7,17 млрд.

Nvidia выплатит дивиденды в размере $0,04 на акцию по итогам первого финквартала.

Акции компании взлетели в цене на 24,65% на дополнительных торгах в среду. Капитализация Nvidia выросла более чем вдвое с начала текущего года и составляет $756 млрд.