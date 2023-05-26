Microsoft призвала создать США ведомство для регулирования приложений с ИИ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. призывает к созданию в США нового ведомства для регулирования сферы искусственного интеллекта (ИИ) и лицензирования использования самых мощных его инструментов.

"Мы выиграем от создания такого ведомства, - заявил президент Microsoft Брэд Смит. - Это то, каким образом мы сможем гарантировать, что человек продолжает контролировать технологии".

Идею о создании нового регулятора высказал на слушаниях в Сенате на прошлой неделе Сэм Олтмен, главный исполнительный директор стартапа OpenAI, создавшего популярный чат-бот ChatGPT. OpenAI ранее получила инвестиции в $10 млрд от Microsoft.

Смит, выступивший 25 мая в Вашингтоне, заявил, что быстроразвивающиеся ИИ-технологии должны быть прозрачными, а разработчикам необходимо сотрудничать с государством и научными деятелями для решения возникающих социальных проблем.

Он также отметил необходимость создания "защитных механизмов" в ИИ-системах, которые позволят гарантировать, что они остаются под контролем человека.

"Мы абсолютно привержены обеспечению того, чтобы ИИ служил людям, чтобы он приносил реальную пользу, и чтобы он оставался под контролем человека", - сказал Смит The Wall Street Journal перед выступлением в Вашингтоне.