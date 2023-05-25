Южная Корея успешно вывела на орбиту восемь спутников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейская ракета-носитель KSLV-II ("Нури"), стартовавшая в четверг, успешно вывела на орбиту восемь спутников, сообщило министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Запуск был осуществлен в 18:24 по местному времени (в 12:24 по Москве) с космодрома "Наро".

Основной полезной нагрузкой является спутник дистанционного зондирования Земли NEXTSat-2. Аппарат массой около 180 кг оснащен радаром с синтезированной апертурой, который позволяет получать снимки высокого разрешения независимо от высоты, погодных условий и освещенности фотографируемого объекта. Он должен быть выведен на орбиту высотой 550 км, срок его эксплуатации рассчитан на два года.

Также на орбиту выведены семь кубсатов для испытания различных технологий и проведения научных исследований.

Разработка ракеты KSLV велась Корейским институтом аэрокосмических исследований (KARI) с 2010 года. Трехступенчатая ракета-носитель KSLV-II (Korean Space Launch Vehicle II) весит 200 тонн, ее высота составляет 47,2 м, диаметр - 3,5 м.

Южная Корея инвестировала около $1,8 млрд в создание этой ракетной системы.

В 2013 году Сеул успешно запустил свою первую космическую ракету KSLV, первая ступень носителя которой была построена в России. Первые два запуска (в 2009 и 2010 годах) окончились неудачей из-за проблем с техникой корейского производства.

Первый запуск ракеты-носителя полностью южнокорейского производства на орбиту был произведен с космодрома "Наро" 21 октября 2021 года. Полет продолжался 16 минут. Запуск завершился частичным успехом. Как сообщал президент Республики Корея Муна Чжэ Ина, ракета выполнила все этапы полета, однако не смогла вывести на орбиту макет спутника.

Вторая попытка запуска KSLV-II была предпринята в июне прошлого года - на этот раз ракета смогла вывести всю полезную нагрузку на расчетную орбиту.

В перспективе с помощью KSLV-II 2 на низкую околоземную орбиту высотой 300 км планируется выводить аппараты общей массой до 1,5 тонны.

Ракета-носитель KSLV-II предназначена для коммерческих услуг по выводу спутников на орбиту. Стоимость такого запуска оценивается в $30 млн, что меньше, чем у конкурентов в Азии.