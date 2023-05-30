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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Президент Южной Кореи призвал к сотрудничеству в борьбе с угрозами от КНДР

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во вторник призвал к укреплению сотрудничества в борьбе с финансированием КНДР своих ядерных и ракетных программ.

"Несмотря на санкции Совета Безопасности ООН, Северная Корея продолжает незаконно финансировать свои ядерные и ракетные программы", - сказал Юн Сок Ель в видеообращении на форуме Инициатива по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения (PSI), проходящем на южнокорейском острове Чеджу.

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"Наше сотрудничество должно стать более надежным, чтобы реагировать на такие угрозы", - отметил он.

По словам президента Республики Корея, распространение оружия массового уничтожения может представлять "серьезную угрозу" международному миру на фоне "беспрецедентных" угроз со стороны КНДР.

В свою очередь, второй заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ли До Хун призвал к усилиям по борьбе с распространением оружия массового уничтожения.

"Независимо от того, как (северокорейский - ИФ) режим называет это, нельзя отрицать, что это представляет собой вопиющее нарушение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, которые запрещают любые запуски с использованием технологии баллистических ракет", - сказал он по поводу подготовки КНДР к запуску спутника.

"Мы настоятельно призываем Пхеньян воздержаться от этого незаконного акта", - добавил замминистра.

Встречи в рамках Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения проходят каждые пять лет.

В этом году в ней принимают участие делегаты из более чем 70 стран, включая США, Японию и Австралию.

Нынешняя встреча впервые проводится в азиатской стране, она проходит на фоне опасений по поводу запуска Севером своего первого военного спутника-шпиона в июне.

Ранее сообщалось, что Пхеньян уведомил Международную морскую организацию (IMO) о планах запустить в ближайшие две недели спутник.

По данным источника телекомпании NHK, запуск планируется осуществить в период с 31 мая по 11 июня.

Зампред Центрального Военного Комитета Трудовой партии Кореи Ли Бён Чхоль в своем заявлении уточнил, что запуск состоится в июне, но не назвал дату.

КНДР Юн Сок Ель Республика Корея
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