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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

В Великобританию в 2022 году прибыли более 606 тысяч иммигрантов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В 2022 году в Великобритании стали иммигрантами более 606 тысяч человек, сообщает Sky News со ссылкой на Национальную статистическую службу (ONS). Эмигрировали из страны 557 000 человек.

Предыдущий максимум прироста иммиграции в 504 тысячи человек был зафиксирован в период с июня 2021 по июнь 2022 года.

В ONS отметили, что в долгосрочной перспективе иммиграция в Великобританию указывает на замедление по сравнению с более ранним периодом времени.

ONS Великобритания
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