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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:42

За четыре дня в Ла-Манше спасли 254 нелегальных мигранта, плывших до Великобритании

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Французская морская префектура Ла-Манша сообщила в четверг, что за четыре дня в проливе было спасено 254 терпящих бедствие нелегальных мигранта, которые на легких плавсредствах пытались добраться до британского берега.

По оценке газеты Le Figaro, "это знак того, что число таких попыток увеличивается".

По подсчетам префектуры, за семь первых месяцев года зарегистрированы 533 попытки при участии 18763 мигрантов добраться до Британии на лодках. Эта цифра превышает более чем на 50% количество, отмеченное в считавшемся рекордным 2021 году за тот же период, когда стражи порядка насчитали 12100 мигрантов.

Патрульный катер ВМС Франции спас 14 августа 63 терпевших бедствие мигранта. На следующую ночь катер береговой таможенной охраны спас еще 40 человек.

Вечером 16 августа судно Национального общества морских спасателей Дюнкерка было направлено, чтобы доставить на берег 50 пассажиров-неудачников с аварийного катера контрабандистов. А в ночь с 16 на 17 августа суда ВМС Франции и спасателей вызволили из бедственного положения еще 101 человека.

Опасные тайные перевозки мигрантов через Ла-Манш - одну из наиболее загруженных судоходных зон в мире - стали постоянным источником напряженности между Парижем и Лондоном, особенно после Brexit, пишет Le Figaro.

Франция Ла-Манш
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