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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Южная Корея и США провели масштабные учебные боевые стрельбы недалеко от границы с КНДР

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Южнокорейские и американские военные в четверг провели в районе Пхочхона – в 25 км южнее границы Южной Кореи и КНДР – учения с наиболее масштабными за все время совместных действий боевыми стрельбами, сообщает "Рёнхап".

В учениях принимали участие 2,5 тыс. военнослужащих и примерно 600 единиц техники. Южная Корея задействовала основные боевые танки K2, БМП K21, истребители-бомбардировщики F-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-737, ударные вертолеты AH-64 и AH-1S, самоходные гаубицы K9A1, реактивные установки залпового огня и беспилотники-камикадзе. США направили на стрельбы универсальные пусковые установки M270A1, машины радиационной, химической и биологической разведки M1135, вертолеты AH-64.

Перед началом маневров группа беспилотников сформировала в воздухе надпись "мир через силу".

Учения делились на две части. По сценарию первой, военные КНДР открыли огонь из дальнобойной артиллерии, в зоне поражения которой оказался Сеульский столичный регион, и начали наступление. После этого Южная Корея и США должны были остановить части условного противника артиллерийскими и воздушными ударами.

Согласно сценарию второй части, южнокорейские и американские военные должны были провести контратаку и окончательно ликвидировать угрозы со стороны КНДР. При этом Южная Корея отрабатывала тактику одновременного применения пилотируемых летательных аппаратов и БПЛА: AH-64 и беспилотники вместе оказывали поддержку с воздуха.

Южная Корея и США планируют продолжить тренировки 2, 7, 12 и 15 июня.

"Рёнхап" напоминает, что учения прошли на фоне серьезного наращивания КНДР военного потенциала. В свою очередь президент Южной Кореи Юн Сок Ёль неоднократно обещал гарантировать мир на Корейском полуострове за счет военного превосходства Сеула.

Южная Корея США КНДР
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