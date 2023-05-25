ЕК одобрила поправки к соглашениям о строительстве АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве АЭС "Пакш-2". Об этом говорится в опубликованном на сайте АЭС сообщении со ссылкой на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

В сообщении напоминается, что для ускорения проекта российская и венгерская стороны в апреле согласовали поправки к соглашениям о строительстве и финансировании АЭС.

По словам Сийярто, эти поправки позволят ввести АЭС "Пакш-2" в эксплуатацию в начале следующего десятилетия с соблюдением самых строгих норм безопасности.

Сийярто отметил, что теперь можно приступать к физическим работам на объекте.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на строительство V и VI энергоблоков АЭС "Пакш". В "Росатоме" сообщали, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит в 2024 г.

В настоящий момент на единственной в Венгрии АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-440 общей мощностью порядка 2 ГВт. Парламент Венгрии в 2009 году одобрил сооружение двух новых энергоблоков этой АЭС, но на сроки строительства повлияло затянувшееся разбирательство Европейской комиссии.

Сообщалось, что стоимость этого проекта составляет около 12,5 млрд евро, российская госкорпорация "Росатом" подписала контракты на достройку АЭС в декабре 2014 года. В марте того же года Россия и Венгрия заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро.

В декабре 2022 года Сийярто заявлял, что стороны обсуждают еще одно расширение АЭС.