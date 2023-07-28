Совет Федерации одобрил отсрочку для Венгрии по процентам по кредиту на АЭС "Пакш-2"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за ратификацию протокола к соглашению о кредите на строительство АЭС "Пакш-2". Венгрии предоставляется отсрочка по начисленным с 1 марта 2022 года и до вступления в силу протокола процентам по кредиту.

Правительство России в марте 2014 года выделило правительству Венгрии государственный кредит в размере до 10 млрд евро до 2030 года для финансирования строительства двух энергоблоков (№5 и №6) атомной электростанции "Пакш".

"До февраля 2022 года дебитор своевременно и в полном объеме выполнял свои платежные обязательства по соглашению, пользуясь правом досрочного погашения задолженности по кредиту", - говорится в пояснительной записке к протоколу.

Но в связи с введенными в феврале 2022 года ограничительными мерами стало невозможно получать платежи от стран-дебиторов, включая Венгрию, как в долларах США, так и в евро.

Минфин России провел ряд двусторонних консультаций с Минфином Венгрии при участии российского подрядчика и венгерского заказчика по согласованию новых условий и порядка исполнения венгерской стороной своих платежных обязательств.

В итоге был подписан протокол, предусматривающий погашение венгерской стороной накопленной с 1 марта 2022 года и до даты вступления в силу протокола задолженности по уплате процентов по кредиту (по состоянию на 1 июля 2023 года 1,6 млн евро), а также комиссии за неиспользование согласованной суммы кредита за 2021 и 2022 гг. (в общей сумме 0,9 млн евро) не позднее 30 календарных дней после даты вступления в силу протокола.

Россия планирует не начислять штрафные проценты на сумму невыполненных в срок платежей по кредиту в случае перевода их в течение 30 дней со дня вступления в силу протокола.

Прекращается действие всех положений соглашения, касающихся процедуры принятия контракта по строительству к финансированию.

Платежи по кредиту будут проведены с использованием счета венгерской стороны в евро, который планируется открыть в российском банке.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро.