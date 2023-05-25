Мишустин обсудил с премьером КНР развитие Севморпути и систему финрасчетов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Развитие Северного морского пути (СМП), вопросы продовольственной безопасности и формирования независимой системы финансовых расчетов подробно обсуждались на переговорах в среду в Пекине премьера РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

"Подробно говорили о развитии транспортной инфраструктуры, повышении ее пропускной способности, подробно обсудили вопросы, связанные с развитием СМП. Также говорили о формировании независимой системы финансовых расчетов, подробно говорили об обеспечении продовольственной безопасности, обсуждали проекты в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве", - сообщил Мишустин в четверг на заседании правительства РФ.

Он отметил, что по итогам переговоров подписан целый ряд документов, при этом, по словам премьера, серьезную работу провели представители деловых кругов двух стран на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. "Договорились о новых крупных проектах", - сказал Мишустин, особо отметив серьезный потенциал двустороннего сотрудничества в нефтехимической отрасли.

Как заявил глава правительства РФ, "очень важно двигаться вперед, чтобы вывести стратегическое взаимодействие России и Китая на новый уровень". "Обращаю внимание, что все, о чем договорились лидеры государств, будет реализовано и доведено до конкретных результатов, воплощено во взаимовыгодные проекты на благо наших граждан", - заверил премьер РФ.