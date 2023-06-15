Арабская DP World договорилась с "Росатомом" об участии в развитии Севморпути

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Арабский оператор в области морских контейнерных перевозок DP World подписал соглашение о взаимодействии с "Росатомом" в отношении развития Северного морского пути, сообщил посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо России в Арктическом совете Николай Корчунов.

Он отметил интерес арабских стран к инвестициям в Севморпуть.

Такое взаимодействие убеждает Москву в перспективности развития направления и том, что оно "окупится еще не один раз", добавил Корчунов.

Он подчеркнул, что развитие восточного направления Севморпути - это не вынужденная мера в связи с текущей напряженностью, а долгосрочная цель, так как азиатский регион "становится драйвером глобальной экономики".

В частности, растет инвестиционное сотрудничество с Китаем в Арктическом регионе, а также взаимодействие в сферах науки и исследований, экологии и технологического взаимодействия, отметил Корчунов.

При этом он добавил, что нельзя приуменьшать и негативное влияние санкций Запада на развитие Севморпути.

"Мы слышали, что, скажем, в вопросе судостроения возникли проблемы, и с импортом некоторых агрегатов, важных для судов", - сказал дипломат.