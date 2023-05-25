Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:56

МЭА предположило, что солнечная энергетика в 2023 г. впервые опередит нефтедобычу по инвестициям

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Инвестиции в солнечную энергетику в этом году могут впервые оказаться больше вложений в нефтедобычу, заявил в интервью Financial Times глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

Солнечная энергетика – "звезда мировых энергетических инвестиций", отметил Бироль. Ожидается, что в 2023 году вложения в эту область достигнут $382 млрд, тогда как инвестиции в добычу нефти составят $371 млрд.

В 2013 году расходы на нефтедобычу и солнечную энергетику составляли $636 млрд и $127 млрд соответственно.

Вложения в энергетический сектор в 2023 году ожидаются на уровне $2,8 трлн, сообщает МЭА в ежегодном прогнозе инвестиций в области энергетики (World Energy Investment Outlook). Более $1,7 трлн будет потрачено на экологически чистую энергетику, включая возобновляемые источники, электрические сети, системы накопления, низкоэмиссионное топливо и атомную энергетику.

Рост инвестиций в чистую энергетику и сегмент ископаемого топлива по сравнению с показателями 2021 года в этом году составит 24% и 15% соответственно, прогнозирует МЭА.

Пять лет назад вложения в энергетическую отрасль составляли $1 трлн, из которых на экологически чистые технологии приходилась половина.

МЭА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лукашенко заявил о начале перемещения российского ядерного оружия в Белоруссию

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

"Газпром" опроверг данные турецких СМИ о возможности управления газовой отраслью страны

Экс-зампред Европарламента Кайли освобождена из-под домашнего ареста

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией

Алиев увидел перспективы выхода на мирный договор с Арменией

Georgian Airways с 15 июня запустит транзитные рейсы из Москвы через Тбилиси в Европу

Еврокомиссия оценила объем замороженных активов ЦБ РФ в ЕС более чем в 200 млрд евро

Правящая в Молдавии партия предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая

Правящая в Молдавии партия предложила переименовать праздник 9 мая и перенести его на 8 мая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });