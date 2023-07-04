Структура TotalEnergies купит у PNE проекты солнечной энергетики в Румынии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Германская PNE AG договорилась с TotalEnergies Renewables SAS о продаже пяти румынских проектов в области солнечной энергетики, говорится в сообщении PNE.

Проекты общей пиковой мощностью 208 МВт находятся в разработке и будут доведены PNE до стадии готовности к строительству (ready-to-build).

Стоимость сделки не раскрывается.

PNE работает в Румынии более десяти лет, совокупная мощность проектов в разработке достигает 1 ГВт.

В марте TotalEnergies сообщила о приобретении проектов солнечной энергетики общей мощностью 200 МВт в Польше.