Командование США предупредило, что дефолт скажется на боеспособности армии

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Дефолт в США станет серьезным ударом по боеготовности, боевому духу и возможностям армии США, заявил на пресс-конференции председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"Если случится дефолт, то у него будут серьезные экономические последствия, что, в свою очередь, повлечет серьезные последствия для национальной безопасности", - предупредил он.

По его словам, дефолт сильно ударит по зарплатам военнослужащих, их боевому духу, системам вооружения, а также по уровню боеготовности. Он назвал последствия возможного дефолта "очень значимыми и отрицательными" для возможностей армии США.

Сейчас лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.

Если соглашения достичь не удастся, средства Минфина могут закончиться уже к 1 июня, отмечала министр финансов США Джанет Йеллен.