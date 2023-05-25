Байден сообщил о прогрессе на переговорах по проблеме дефолта с республиканцами

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг заявил, что переговоры с конгрессменами-республиканцами о том, как избежать дефолта, проходят успешно, но еще не завершены.

"Лидеры Конгресса согласны с тем, что дефолта в США не должно случиться. Конгрессу нужно действовать, причем немедленно", - сказал президент США, добавив, что "единственный путь вперед - это двухпартийное соглашение, и я верю, что мы придем к такому соглашению".

Байден отметил, что во время серии переговоров с лидером республиканского большинства в Палате представителей Кевином Маккарти "повторял раз за разом, что дефолта не будет". Президент отметил, что на этих переговорах удалось добиться прогресса и что контакты Белого дома с республиканцами из конгресса продолжаются и сейчас.

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.

Если соглашения достичь не удастся, средства Минфина могут закончиться уже к 1 июня, отмечала министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, дефолт США по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой".