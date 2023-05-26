Шольц выступил против "заморозки" конфликта на Украине

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не считает приемлемым возможное замораживание конфликта на Украине.

"Россия должна понять: речь не может идти о заключении своего рода "холодного мира", при котором примерно по линии фронта пройдет новая граница между Россией и Украиной", - сказал он в интервью изданию Kölner Stadt-Anzeiger.

Он пояснил, что "справедливый мир" возможен лишь при выводе российских войск с Украины. Однако на вопрос о том, должны ли они покинуть и Крым, Шольц ответил: "Это не нам формулировать вместо Украины, каких договоренностей она хочет достичь".

Кроме того, Шольц заявил, что планирует снова поговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.

"С момента нашего прошлого контакта по телефону уже прошло некоторое время. И я намерен вновь в подходящее время поговорить с Путиным", - сказал он.

Ранее в мае газета Politico со ссылкой на американских чиновников, знакомых с обсуждениями в администрации США, сообщала, что Вашингтон готовится к возможному замораживанию украинского кризиса и к тому, что он может длиться десятилетия. По словам одного из источников, развитие ситуации по такому сценарию становится все более актуальным, и администрация США все больше уделяет внимание долгосрочному планированию, тогда как в предыдущие месяцы "речь шла об экстренном и краткосрочном".