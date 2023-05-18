Politico сообщило о подготовке США к возможной "заморозке" конфликта на Украине

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Вашингтон готовится к возможному замораживанию украинского кризиса и к тому, что он может длиться десятилетия, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников, знакомых с обсуждениями в администрации США.

"Власти США готовятся к вероятности того, что боевые действия между Россией и Украиной перерастут в замороженный конфликт, который будет длиться многие годы или даже десятилетия", - информирует издание.

По данным Politico, такой вариант предусматривает "определение потенциальных границ, которые Украина и Россия согласились бы не пересекать, но которые не обязательно будут официальными".

По словам одного из источников, развитие ситуации по такому сценарию становится все более актуальным, и администрация США все больше уделяет внимание долгосрочному планированию, тогда как в предыдущие месяцы "речь шла об экстренном и краткосрочном".

"Замороженный конфликт, в котором боевые действия приостанавливают, но ни одна из сторон не объявляет себя победителем и не соглашается с официальным окончанием конфликта, также может стать политически приемлемым долгосрочным результатом для США и других стран, поддерживающих Украину", - говорится в публикации.

Таким образом, заключает Politico, ситуация на Украине может стать похожа на длительную конфронтацию на Корейском полуострове или между Индией и Пакистаном.

Также источники рассказали, что американские власти "продумывают долгосрочные связи Вашингтона с Киевом в сфере безопасности и отношения Украины с НАТО".