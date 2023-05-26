Парламент Молдавии лишил депутатского иммунитета зампреда партии "Шор" Таубер

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии принял решение о лишении депутатской неприкосновенности вице-председателя партии "Шор" Марины Таубер, которую обвиняют в незаконном финансировании партии.

За принятие решения в пятницу проголосовали 59 из 101 депутатов парламента, все они представляют фракцию правящей партии PAS. Блок коммунистов и социалистов не принимал участие в голосовании, фракция "Шор" бойкотирует заседания парламента.

С запросом о лишении иммунитета Таубер в парламент обратился и.о. генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну. Председатель парламента Игорь Гросу заявил, что генпрокуратура Молдавии просит лишить Таубер депутатской неприкосновенности в рамках дел о незаконном финансировании партии для того, чтобы стал возможен ее арест и передача дела в суд.

"Получено три запроса генерального прокурора. Два из них касаются незаконного финансирования партии и фальсификации финансовой отчетности в рамках избирательной кампании в ноябре 2021 года, когда Таубер баллотировалась на пост мэра города Бельцы. Еще один запрос касается сознательного принятия финансирования от организованной преступной группы или преступной организации в рамках избирательной кампании в Гагаузии", - сообщил Гросу.

Таубер уже была лишена иммунитета в рамках уголовного дела об участии в банковском мошенничестве. Она находилась под арестом, затем - под домашним арестом и подпиской о невыезде. 1 мая она пыталась вылететь в Израиль, где скрывается лидер партии "Шор" Илан Шор.

Шор 13 апреля был осужден на 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества стоимостью 5 млрд леев (более 280 млн долларов) в пользу государства за участие в банковском мошенничестве. С 2019 года он скрывается в Израиле. В конце апреля был лишен мандата депутата парламента.

Конституционный суд Молдавии по запросу правительства рассматривает вопрос о запрете партии "Шор" по причине ее непрозрачного финансирования. Следующее заседание КС по этому делу назначено на 12 июня.