Поправки о временном запрете избираться для бывших лидеров партии "Шор" прошли I чтение

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект о введении ограничений в отношении бывших лидеров партии "Шор", которая 19 июня была признана неконституционной.

"За" проголосовали 56 депутатов от правящей партии "Действие и солидарность" (всего в парламенте 101 депутатское кресло).

Ограничения прописаны в законопроекте о "внедрении некоторых положений, содержащихся в постановлении Конституционного суда о контроле конституционности политической партии "Шор".

Поправки в Избирательный кодекс предполагают, что к лицам, которые не могут избираться на выборах, добавляется новая категория: "которые были членами исполнительного органа партии, признанной неконституционной, занимавшие выборные должности или состоявшие в списках замещающих кандидатов от партии, признанной неконституционной". Данное ограничение действует в течение трех лет со дня вынесения соответствующего решения Конституционного суда.

Дополняется и закон о политических партиях. Атрибуты, названия и символика политических партий, признанных неконституционными, "не могут быть использованы другими политическими партиями, избирательными блоками и другими конкурентами на выборах". В случае установления факта использования таких атрибутов, они являются основанием для отказа в регистрации политической партии Агентством государственных услуг".

19 июня Конституционный суд Молдавии признал неконституционной политическую партию "Шор". КС констатировал, что партия выступала против "принципов верховенства закона, суверенитета и независимости Республики Молдова", а также незаконно финансировалась. Как следствие - партия была расформирована, а ее представители в парламенте и в других избирательных органах стали считаться независимыми.

КС постановил, что депутаты партии "Шор" сохранят свои мандаты, но не имеют права вступать в другие фракции. Все лица, избранные от партии, на должности примаров, глав районных советов, местных советников, а также башкана Гагаузии продолжат исполнение обязанностей в качестве независимых, без права каким-либо образом ассоциироваться с партией.

При этом, согласно решению КС, аннулируются списки кандидатов от "Шор" в парламент и другие органы власти. Это означает, что, если мандат депутата или советника будет по тем или иным причинам приостановлен, следующий по спискам кандидатов от партии не будет назначен в качестве депутата или советника. Эти должности останутся вакантными до завершения мандата избирательного органа.

Партия "Шор" была создана в сентябре 2016 года на базе движения "Равноправие". Илан Шор возглавил движение в июне 2016 года. С июня 2019 года Шор скрывается от молдавского правосудия и находится вне страны.