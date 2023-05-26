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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

В Польше одобрили законопроект о борьбе против российского влияния

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Польский сейм одобрил законопроект о создании госкомиссии по расследованию случаев российского влияния в стране, передает AP.

В нижней палате за законопроект проголосовали 234 депутата, против - 219, воздержался один. Чтобы закон вступил в силу, его должен утвердить президент Анджей Дуда.

Законопроект предусматривает создание комиссии с полномочиями прокуратуры и суда - комиссия сможет налагать наказание на чиновников, в том числе, отстранение на 10 лет от политических должностей.

АР указывает, что этот законопроект направлен против оппозиции, в частности, бывшего премьера Дональда Туска, который сейчас является ее лидером, и в целом одобрение такого документа может повлиять на исход осенних парламентских выборов. Критики законопроекта считают, что он нарушает Конституцию страны и лишает права на независимый суд.

Анджей Дуда Польша Дональд Туск
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