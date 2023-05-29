Президент Польши пообещал подписать закон о борьбе против российского влияния

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда заявил, что намерен подписать закон о борьбе против российского влияния, и призвал разработать аналогичное законодательство на уровне Евросоюза, передает АР.

Дуда назвал этот законопроект "формой защиты интересов Польши" и добавил, что подпишет его, поскольку в ЕС и США также ведутся дискуссии о возможном влиянии России на внутреннюю политику стран.

"Общественность должна сформировать собственное мнение о том, как ее представители заботятся об интересах страны. По этой причине я решил утвердить законопроект", - заявил президент.

По его мнению, и в других европейских странах, а также на уровне ЕС, необходимо сформировать механизмы, аналогичные тому, который предусматривает новый польский закон. Дуда добавил, что заявит об этом на следующем заседании Европейского совета.

На прошлой неделе законопроект был одобрен Сеймом. Он предусматривает создание госкомиссии по расследованию случаев российского влияния в стране. У комиссии будут полномочия прокуратуры и суда, она сможет налагать наказание на чиновников, в том числе отстранение на 10 лет от политических должностей.

Есть мнение, что законопроект направлен против оппозиции и ее нынешнего лидера - бывшего премьер-министра Дональда Туска, и в целом одобрение такого документа может повлиять на исход осенних парламентских выборов, передает АР. Критики законопроекта считают, что он нарушает Конституцию страны и лишает права на независимый суд.

Законопроект вступит в силу через неделю после подписания президентом и публикации.