Пропали двое армянских военнослужащих

Минобороны Армении предполагает, что они могут находиться в Азербайджане

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны Армении сообщило о двоих пропавших военнослужащих, в ведомстве считают, что они могут находиться на территории Азербайджана.

"26 мая в 19:00 оборвалась связь с двумя военнослужащими ВС Армении, доставляющими продовольствие на боевые позиции. Проводятся поисковые работы", - говорится в сообщении.

Министерство рассматривает версию, согласно которой военнослужащие при неизвестных обстоятельствах оказались на азербайджанской территории.

Ранее в пятницу Государственная погранслужба (ГПС) Азербайджана сообщила о пресечении попытки незаконного пересечения границы армянской диверсионной группой, задержаны два человека.

"26 мая на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящей через территорию Зангиланского района, была пресечена попытка нарушения государственной границы Азербайджана диверсионной группой ВС Армении. В результате бдительности военнослужащих, несущих службу на погранично-боевом пункте, было своевременно обнаружено передвижение диверсионной группы и приняты необходимые меры, в результате которых задержаны двое военнослужащих ВС Армении", - проинформировала ГПС.

По данным пограничников, остальные члены группы сбежали, воспользовавшись сложным рельефом местности.

В Минобороны Армении заявили, в свою очередь, что распространяемая информация о том, что "армянская сторона якобы совершила попытку диверсионного проникновения на юго-восточном участке границы, является абсолютной ложью и не соответствует действительности".