В Ереване заявили о похищении азербайджанскими военными двух армянских военнослужащих

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Двое военнослужащих ВС Армении были похищены с армянской территории вечером 26 мая, сообщает Следственный комитет Армении.

"Военнослужащие Арутюн Овагимян и Карен Казарян 26 мая в 18:30 на автомобиле "КамАЗ" доставляли продовольствие на боевую позицию в северо-восточном направлении (армяно-азербайджанской границы - ИФ). При возвращении с позиции связь с ними была потеряна. В результате поисковых работ был обнаружен автомобиль с заведенным двигателем, в автомобиле обнаружен автомат АК-74. По предварительным данным, вооруженная группа противника пересекла границу Армении, похитив двух военнослужащих", - заявили в пресс-службе СК Армении.

По факту незаконного пересечения госграницы азербайджанскими военными и похищения военнослужащих возбуждены уголовные дела.

Ранее в субботу Госпогранслужба и Генпрокуратура Азербайджана сообщили в совместном заявлении о предотвращении в пятницу нарушения госграницы диверсионной группой вооруженных сил Армении и задержании двух армянских военных.

Отмечается, что в ходе расследования, проведенного следственным управлением Генпрокуратуры Азербайджана, установлено, что военнослужащие ВС Армении около 16 часов незаконно пересекли госграницу Азербайджана, имея при себе огнестрельное оружие и боеприпасы. Целью их действий, как говорится в заявлении, являлось, в частности, нарушение общественной безопасности в Азербайджане, стремление посеять панику среди населения, убийство людей, причинения вреда их здоровью, причинение значительного материального ущерба. По утверждению Госпогранслужбы и Генпрокуратуры Азербайджана, армянские диверсанты планировали также совершить теракт, открыв огонь по военнослужащим воинской части азербайджанских погранвойск, дислоцированной на территории села Раздара Зангиланского района.

Генпрокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело. На основании собранных доказательств два задержанных армянских военнослужащих привлечены к следствию в качестве подозреваемых, говорилось в сообщении.