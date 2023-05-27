Два уроженца Китая арестованы в США за предполагаемую незаконную работу на Пекин

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минюст США сообщил об аресте двух уроженцев Китая, которым предъявлен иск в связи с предполагаемой незаконной деятельностью в США под контролем властей КНР.

"Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка опубликовал иск в отношении двух лиц, работавших в США незарегистрированными агентами КНР. Также они обвиняются в сговоре с целью подкупа государственного должностного лица и заговора с целью отмывания денег", - говорится в сообщении американского ведомства.

Согласно иску, 70-летний бывший гражданин КНР и житель Лос-Анджелеса Джон Чэн и гражданин КНР и также житель Лос-Анджелеса Лин Фэн "предположительно участвовали в реализации схемы, контролируемой китайским правительством и нацеленной против находящихся в США последователей религиозного движения Фалуньгун - духовной практики, запрещенной в Китае".

Чэн и Фэн были арестованы в пятницу в Калифорнии, им может грозить до 20 лет тюремного заключения, отмечает Минюст.