Глава Минторга США высказалась за развитие сотрудничества с Китаем

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - США выступают за продолжение сотрудничества и подержание открытых линий связи с Китаем, заявила американский министр торговли Джина Раймондо на встрече в Вашингтоне с министром коммерции КНР Ван Вэньтао.

"Эта встреча была частью продолжающихся усилий по поддержанию открытых линий связи и ответственному управлению отношениями", - говорится в пресс-релизе Минторга США.

В нем отмечается, что стороны "провели откровенные и предметные дискуссии по вопросам, касающимся американо-китайских коммерческих отношений, включая общую обстановку в обеих странах применительно к развитию торговли и инвестиций, а также области потенциального сотрудничества".

Как сообщалось ранее, на полях встречи глав торговых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) также запланирована встреча Ван Вэньтао с торговым представителем США Кэтрин Тай.

Официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй на прошлой неделе заявил журналистам: "Китай открыт для общения на всех уровнях и сотрудничества с Соединенными Штатами во всех областях, но только на основе взаимного уважения".

В то же время дипломат подчеркнул: "Американская сторона не может требовать общения и диалога с Китаем, одновременно подрывая интересы КНР. Неотложная задача сейчас состоит в том, чтобы стабилизировать двусторонние отношения, избежать их спада по спирали и предотвратить неожиданные инциденты между двумя сторонами".

Резкое охлаждение отношений между двумя странами последовало вслед за визитом тогдашнего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе прошлого года.

После того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года, визит в Пекин отменил госсекретарь Энтони Блинкен, а Китай отклонил несколько попыток американского министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону, напоминает газета.

Дальнейшее охлаждение отношений между двумя странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.

Это, считают эксперты, также является одной из причин, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор между Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, хотя Вашингтон объявлял, что он пройдет вскоре после сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая закрылась в марте.